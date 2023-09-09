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Türkiye
AA 09.09.2023 11:54

Kahramanmaraş'ta feci kaza: 5 ölü, 25 yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene katılmak için vatandaşların toplandığı sırada, Kahramanmaraş-Andırın karayolundan gelen bir kamyon kalabalığın arasına daldı.

Kahramanmaraş'ta feci kaza: 5 ölü, 25 yaralı

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Freni boşaldığı belirtilen kamyonun çarpması sonucu yaralıların olduğu ifade edildi.

Olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluştuğu da kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta feci kaza: 5 ölü, 25 yaralı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer şu an olay yerine seyir halinde olduğunu belirterek "Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu." açıklamasında bulundu.

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