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Türkiye
AA 09.09.2023 10:13

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da yarın yapılacak "Amatör Yol Bisiklet Yarışları" nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Amatör Yol Bisiklet Yarışları nedeniyle yarın saat 01.00'dan itibaren İstanbul Yolundan Konya Yoluna çıkış istikametine bağlanan yan varyant tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Bu kapsamda, yarın saat 07.00'dan itibaren ise Mevlana Bulvarı'nın Gölbaşı ilçesi istikametine Akköprü İstanbul yolu varyant katılımı ile Gölbaşı Haymana yolu arasında kalan bölümü tek yönlü ve buraya açılan yollar ile varyantların tamamı, Gölbaşı Haymana yolunun, Haymana ilçesi istikametine Ankara-Konya yolu ile Gölbaşı Hacılar Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı, İncek Turgut Özal Bulvarı'nın, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi istikametine Çevre yolu ile Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı arasında kalan bölümü tek yönlü ve buraya bağlanan yolların tamamı araç trafiğine kapalı olacak.

Etkinlik nedeniyle, 612 Cadde'nin Gölbaşı Haymana Yolu ile Gölbaşı Kızılcaşar Yolu arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı, Gölbaşı Kızılcaşar yolu ile Taşpınar Gölbaşı yolu arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı, İsmail Gaspıralı Caddesi'nin (2855. Cadde), Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ile 3035 Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı, 2881'inci Cadde'nin tamamı ile buraya açılan yolların tamamı ile Mevlana Bulvarı Akköprü istikametine Ahlatlıbel Kavşaktan İstanbul Caddesi kesişimine kadar olan bölümü tek yönlü ve buraya açılan yollar ile varyantların tamamı araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları gerektiğine dikkat çekildi.

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