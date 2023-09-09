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Türkiye
DHA 09.09.2023 09:48

Çocukların kavgasına aileler karıştı, bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Esenyurt'ta sokakta oynayan çocukların kavgasına aileler karıştı. Çıkan kavgada, A.H, N.T'yi bıçaklayarak öldürüldü. Olay sonrası kaçan saldırgan, polis ekipleri tarafında yakalandı.

Çocukların kavgasına aileler karıştı, bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi 1218. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Kavga eden çocuklardan birinin babası olan N.T,  çocuklara tepki gösterdi. Bu sırada, olayı duyan yabancı uyruklu çocuğun babası A.H. de evden aldığı bıçakla dışarı çıkarak N.T. ile tartıştı.

Çocukların kavgasına aileler karıştı, bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Tartışmanın büyümesi üzerine A.H, N.T'yi kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan N.T, burada yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan A.H, ekiplerin çalışmaları sonucu yakalandı.

Olayın ardından, A.H'nin evinin önünde toplanan kalabalığın tepkilerinin üzerine mahalleye çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çocukların kavgasına aileler karıştı, bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Valilik'ten açıklama

Yaşanan olayla ilgili İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesinde meydana gelen olayda N.T. isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma sonucu yabancı uyruklu firari şüpheli A.H. yakalanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz." denildi.

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