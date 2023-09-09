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Türkiye
DHA 09.09.2023 09:55

İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul Eyüpsultan'da gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, sosyal medya üzerinden silah kaçakçılığı yapan 9 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 23 çeşitli çap ve markada tabanca ele geçirildi.

İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan'da bazı kişilerin kaçak yollardan temin ettikleri ruhsatsız tabancaları sosyal medya vasıtasıyla satmaya çalıştıkları yönünde ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucunda satışı yapılan bazı silahların sevk edileceğini belirledi. Harekete geçen ekipler Eyüpsultan'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Araçla silah sevkiyatı yapan şüpheliler ise Kuzey Marmara Otoyolunda gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Operasyonlarda M.D., Z.D., H.A. E.B., O.D, F.İ., A.H., M.Y. ve U.S. isimli 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 17 Blowm marka 7,65 mm, 5 Walther marka 7,65 mm, 1 Vale marka 6,35 mm suikast tabancası olmak üzere toplam 23 tabanca ile 22 şarjör, 77 fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar incelenmek üzere İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilirken, yakalanan 9 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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