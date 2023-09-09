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Türkiye
AA 09.09.2023 11:54

Kahramanmaraş'ta feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene katılmak için vatandaşların toplandığı sırada, Kahramanmaraş-Andırın karayolundan gelen bir kamyon kalabalığın arasına daldı.

Kahramanmaraş'ta feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Freni boşaldığı belirtilen kamyonun çarpması sonucu yaralıların olduğu ifade edildi.

Olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluştuğu da kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı

Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralı olarak sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, açıklamasında, şunları kaydetti;

Kahramanmaraş ili Andırın ilçesi Darıova Mahallesinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Darıova mahallesinde cenaze defin işlemi için toplanan vatandaşlarımızın bulunduğu alana giren bir kamyonun vatandaşlarımızın üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 vatandaşımız vefat etmiş, 25 vatandaşımız yaralanarak sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Kaza sonucu 3 Araçta hasar oluşmuştur.

Şoför gözaltında

Olayla ilgili  adli soruşturma başlatılmış olup, Olayın kapsamı dikkate alınarak iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş, Şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.ruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülüyor.

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Kahramanmaraş Trafik Kazası
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