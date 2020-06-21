Haber Giriş: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Merkeze Dulkadiroğlu ilçesi Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolundaki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ve ilçelerdeki itfaiye ekipleri ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerinin yönlendirildiği yangın bölgesinde trafik ekipleri de güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Kahramanmaraş fabrika yangınSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 23:38
Son Haberler
- 23:59
- 23:07
- 22:56
- 22:53
- 22:29
Sıradaki Haber
Siirt'te yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz