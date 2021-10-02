Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 18:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan gözaltına alınan 41 zanlı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, silahlı yağma, nitelikli cinsel istismar, hırsızlık, uyuşturucu ve mala zarar verme gibi suçlardan aranan 65 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 41 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 24 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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