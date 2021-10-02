Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 18:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da traktörle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Zeytinliova Mahallesi'nde İ.T'nin kullandığı traktörle ile Suriye uyruklu A.C.'nin kullandığı plakasız motosiklet, Bayhan Sokak'ta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 yaşındaki A.E.C, 8 yaşındaki S.İ. ve sürücü A.C. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.E.C. kurtarılamadı.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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