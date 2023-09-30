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Türkiye
AA 30.09.2023 11:56

Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 konut yıl sonunda teslim edilecek

Kahramanmaraş'ta, depremde evleri yıkılan vatandaşlar için inşa edilen toplu konutlardan 98 bin 800'ünün yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 konut yıl sonunda teslim edilecek

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından inşasına başlanılan afet konutları hızla yükseliyor.

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir yandan kırsal mahallelerde 127 metrekarelik 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı evlerin diğer taraftan da zemin artı 3, 4 ve 5 kat olarak planlanan TOKİ konutlarının inşaatları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 konut yıl sonunda teslim edilecek

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, devletin tüm birimlerinin, afetzedelerin hiçbir eksiğinin kalmaması için gece gündüz demeden uğraş verdiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 konut yıl sonunda teslim edilecek

"Şu anda 20 bin konutumuzun inşası devam ediyor"

Kentin felaketten en çok etkilenen yerleşim birimleri arasında yer aldığını hatırlatan Ünlüer, evleri yıkılan vatandaşlar için inşa edilen toplu konutlardan 9 bin 800'ünün yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesini planladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 konut yıl sonunda teslim edilecek

Ünlüer, şöyle konuştu:

"Afetzedeler, her türlü ayrıntı düşünülerek modern yöntemlerle yapılan konutlarına güven içerisinde yerleştirilecek. TOKİ kanalımızda bizim şu anda 20 bin konutumuzun inşası devam ediyor. Bunlar şehir merkezlerinde. Bunlardan 8 binini yıl sonuna kadar teslim alıp hak sahibi vatandaşlarımıza dağıtmayı planlıyoruz. 10 bin civarında da kırsal konutumuzun şu anda yapımı devam ediyor. Bunlardan da 1800'ü yıl sonuna kadar tamamlanarak vatandaşlarımıza dağıtılacak."

Vali Ünlüer, diğer konutların ise Haziran 2024'e kadar tamamlanacağını kaydetti.

Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 konut yıl sonunda teslim edilecek

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