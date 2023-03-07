Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 12:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir deprem oldu.
Saat 12.40'ta olan deprem, yerin 7,52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 7, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-07
Saat:12:40:11 TSİ
Enlem:37.711 N
Boylam:36.55 E
Derinlik:7.52 km
Detay:https://t.co/OJrfN5twH2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Kahramanmaraş Deprem AFAD
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