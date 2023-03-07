İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda, kapısı açık bir şekilde ilerleyen minibüste bulunan Cahide Ö. minibüsün ters yönden dönmeye çalışan minibüsten yola düştü.

Kucağında çocukla yola düşen kadın, arkadan gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtulurken, yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Minibüsten düşen kadının yeğeni Turgut Özdemir; “Halam çocuğuyla beraber minibüse biniyor ancak minibüs şoförü aracın kapısını kapatmıyor. Halam ters yönden dönmeye çalışan minibüsten kafa üstü yola düşüyor. Çevredeki insanların da yardımıyla minibüse bindiriliyor. Ancak şoför, halamı hastane yakınlarında bırakıp gidiyor. Biz minibüs şoföründen şikayetçi olduk” diye konuştu.