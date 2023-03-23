Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 08:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 6,94 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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