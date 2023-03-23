Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk sahuru, Hatay'da görevli sağlık çalışanı arkadaşlarımızla yaptık. Depremi yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımız da aramızdaydı. Sohbet konularımız arasında önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar da vardı" ifadesini kullandı.

İlk sahuru, Hatay’da görevli sağlık çalışanı arkadaşlarımızla yaptık. Depremi yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımız da aramızdaydı. Sohbet konularımız arasında önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar da vardı. pic.twitter.com/2nEwbgeQiB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2023

Bakan Koca paylaşımında sahur buluşmasına ilişkin görüntülere de yer verdi.