Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 07:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca sahuru Hatay'da sağlık çalışanlarıyla yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ramazan ayının ilk sahurunda Hatay'da görevli sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk sahuru, Hatay'da görevli sağlık çalışanı arkadaşlarımızla yaptık. Depremi yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımız da aramızdaydı. Sohbet konularımız arasında önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar da vardı" ifadesini kullandı.
İlk sahuru, Hatay’da görevli sağlık çalışanı arkadaşlarımızla yaptık. Depremi yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımız da aramızdaydı. Sohbet konularımız arasında önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar da vardı. pic.twitter.com/2nEwbgeQiB— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2023
Bakan Koca paylaşımında sahur buluşmasına ilişkin görüntülere de yer verdi.
Etiketler: Fahrettin Koca Hatay Ramazan Ayı
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