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Türkiye
TRT Haber 20.08.2023 10:16

Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan bir sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının büyüklüğü 4,2 olarak belirlendi.

Saat 10.05'te meydana gelen depremin 22,17 kilometre derinlikte olduğu ifade edildi.

Depremle ilgili gelişmeler AFAD tarafından takip ediliyor. 

 

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