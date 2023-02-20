Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 00:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Açıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapıldı.
Saat 00.30'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan artçı deprem kaydedildiği belirtildi.
4,2 büyüklüğündeki depremin 9,82 kilometre derinlikle meydana geldiği ifade edildi.
Etiketler: Deprem AFAD Kahramanmaraş
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