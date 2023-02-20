Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 00:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta artçılar sürüyor
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Göksun ilçesinde de 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Açıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapıldı.
Saat 00.30'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan artçı deprem kaydedildiği belirtildi.
4,2 büyüklüğündeki depremin 9,82 kilometre derinlikle meydana geldiği ifade edildi.
Depremin ardından saat 4.48'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir artçı deprem daha oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 20, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-20
Saat:04:48:59 TSİ
Enlem:38.086 N
Boylam:36.812 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/QEZ86gTBL8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: AFAD Deprem Kahramanmaraş
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