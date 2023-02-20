Açıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapıldı.

Saat 00.30'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan artçı deprem kaydedildiği belirtildi.

4,2 büyüklüğündeki depremin 9,82 kilometre derinlikle meydana geldiği ifade edildi.

Depremin ardından saat 4.48'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir artçı deprem daha oldu.