Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 00:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da trafik kazası: 10 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Seda Bektaşoğlu'nun kullandığı otomobil ile Süleyman Albayrak yönetimindeki otomobil Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Ambulans
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