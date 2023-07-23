Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 13.48'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 8.76 kilometre derinliğinde kaydedilen ve kısa süreli endişeye yol açan depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 23, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-07-23
Saat:13:48:37 TSİ
Enlem:38.19 N
Boylam:37.277 E
Derinlik:8.76 km
Detay:https://t.co/YOGq6jdOm0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi