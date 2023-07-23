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Türkiye
AA 23.07.2023 14:12

Orman yangını söndürme çalışmalarına Rusya’dan gelen uçak da destek verdi

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangında Rusya’dan gelen Be-200 amfibik yangın söndürme uçaklarının da görev yaptığını duyurdu.

Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz, 3 dozer, itfaiye ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.

Rusya’dan gelen Be-200 amfibik yangın söndürme uçakları da görev aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter hesabından yangında Rusya’dan gelen Be-200 amfibik yangın söndürme uçaklarının da görev yaptığını aktardı.

 

Yangın, ekiplerin etkin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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