Orman yangını söndürme çalışmalarına Rusya’dan gelen uçak da destek verdi

Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz, 3 dozer, itfaiye ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.
Rusya’dan gelen Be-200 amfibik yangın söndürme uçakları da görev aldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter hesabından yangında Rusya’dan gelen Be-200 amfibik yangın söndürme uçaklarının da görev yaptığını aktardı.
Muğla #Milas’taki yangın ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesiyle büyümeden KONTROL ALTINA ALINDI.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 23, 2023
Soğutma çalışmalarımız sürüyor.
Bu yangında Rusya’dan gelen Be-200 amfibik yangın söndürme uçakları da görev yaptı.#OrmanınKahramanları gece gündüz görev başında. pic.twitter.com/8aeadYzPPt
Yangın, ekiplerin etkin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.