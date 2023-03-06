Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 16:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elbistan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 6, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-06
Saat:16:03:24 TSİ
Enlem:38.239 N
Boylam:37.283 E
Derinlik:13.02 km
Detay:https://t.co/erkZt28N94@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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