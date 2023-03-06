Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük-Zonguldak kara yolundaki heyelan ulaşımı aksattı
[Fotograf: AA]
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Bölgede dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanağın ardından Taşocağı mevkisinde toprak kayması yaşandı.
Kaya parçalarının düşmesi üzerine yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, trafiği tek şeritten sağlıyor.
Karayolları görevlileri, yoldaki ulaşımın normale dönmesi çalışmalarını sürdürüyor.
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