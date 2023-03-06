Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Akyazı Mahallesi'nde devrilen bir ağaç, iş yeri ile park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Ağacın düşmesi sonrası kafeteryanın bahçesindeki masa ve sandalyeler ile iş yerinin tabelası zarar görürken, aracın ise camları kırıldı.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen ağaç, ekiplerce yürütülen çalışma sonrası bulunduğu yerden kaldırıldı.

Dış cephe kaplaması yerinden koptu

Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde sabah saatlerinde etkili olan fırtına öğle saatlerine kadar sürmesi nedeniyle cadde üzerinde bulunan 7 katlı binadan kopan dış cephe kaplaması duvarda sallanmaya başladı.

Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaşanabilecek bir kazaya karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin merdivenle aldığı dış cephe kaplaması sonrası cadde trafiği yerine normale döndürüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Emniyet ekipleri ise yaşanabilecek kazalara karşı aşırı rüzgar nedeniyle vatandaşların bina altlarında bulunmaları uyarısında bulundu.