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Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 04.12'de Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Andırın ilçesinde kaydedilen sarsıntı yerin 12,83 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Andırın depremSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 04:21
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