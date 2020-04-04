Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan yeni tedbirlere ilişkin genelge İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla valiliklere gönderildi.

İçişleri Bakanlığının internet sitesinden duyurulan genelgeye göre, Zonguldak ile büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van'a tüm giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durduruldu.

Bu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta yaşayanların belirtilen süre boyunca kentlerde kalmaları esas olacak.

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul'da araç giriş çıkış yasağı başladı.

İstanbul'un sınırları olan Kocaeli istikametindeki Şekerpınar, Trakya tarafındaki Silivri'de 26 uygulama noktasında kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, geceyarısından önce Anadolu Otoyolu'na giriş yapan araçların geçişine bir süre izin verdi.

00.01 itibarıyla ise şehrin giriş noktalarına bariyerler yerleştirilerek yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların transit geçişleri için yollar tek şeride düşürüldü.

Ekipler genelgeye göre özel araçların kente giriş çıkışına izin vermedi, sürücüleri de bu konuda bilgilendirildi.

İzmir

İzmir'de polis ekipleri, Manisa'ya bağlanan Sabuncubeli Tünelleri girişinde kontrol noktası oluşturdu.

Valiliklerden özel izin alan vatandaşlar ile ilaç ve gıda maddesi taşıyan ticari araçların geçişlerine izin verildi.

Ekipler, genelge ile ilgili bilgi verdikleri sürücülerin ateşlerini ölçtü, koronavirüs salgınına ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı bilgilendirme broşürü dağıttı.

Bursa

Bursa'ya araç giriş çıkışı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında durduruldu.

[Fotoğraf: AA]

Bursa-İstanbul kara yolunun Orhangazi ilçesi sınırında oluşturulan uygulama noktasındaki kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı.

Gece yarısından itibaren şehrin giriş noktaları tek şeride düşürülerek, yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların transit geçişlerine izin verildi.

Polis ekipleri, özel araçların kente giriş çıkışına izin vermedi ve sürücüleri bu konuda bilgilendirildi.

Öte yandan Bursa'yı İzmir ve Ankara'ya bağlayan kara yollarında ise dün gün içinde yolculuğa başlayanlar için sabah 08.00'e kadar kontrollü bir şekilde geçişlere müsaade edilecek.

Tekirdağ

Tekirdağ'da kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı.

Ekipler genelgeye göre araçların kente giriş çıkışına izin vermezken, sürücüleri de bu konuda bilgilendiriyor.

Samsun

Samsun'un sınırları olan Ankara istikametindeki Havza, Ordu tarafındaki Terme ve Sinop yönündeki Yakakent ilçelerinde bulunan uygulama noktalarından kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler genelgeye göre araçların kente giriş çıkışına izin vermezken, sürücüleri de bu konuda bilgilendiriyor.

Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri devam edecek.

Balıkesir

Balıkesir-İzmir kara yolu ve Balıkesir-Bursa uygulama noktasındaki kolluk kuvvetleri şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı.

Gece yarısı itibarıyla şehrin giriş noktalarında uygulama yapan ekipler, yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların transit geçişlerine izin verdi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, ikameti Balıkesir'e olanlara esneklik sağlarken, Balıkesir'e zorunlu haller dışında gelenler alınmadı.

Öte yandan uygulamada, İzmir'de nikah kıydıktan sonra ikametleri olan Balıkesir'e gelen gelin ve damadın da ateşleri ölçüldükten sonra geçişlerine izin verildi.

Ordu

Jandarma ve polis ekiplerince, il sınırındaki uygulama noktalarında araçların geçişi denetlendi.

Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşların kimlik kontrolünü yapan ekipler, belirli istisnalar dışında şehre araç giriş çıkışına müsaade etmiyor.

Öte yandan, Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seyahat sınırlaması dahil önemli kararların alındığını belirterek, kurallara uyulması durumunda daha kısa sürede salgınla baş edileceğini vurguladı.

Sakarya

D-100 kara yolunun Sakarya kesimi Esentepe mevkisinde polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında araçların geçişi denetlendi.

Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Polisler, kontrol noktasında yolcuların kimlik kontrolünü ve ateş ölçümünü de yaptı.

[Fotoğraf: AA]

İkametleri Sakarya'da olan yolcuların evlerinden 14 gün çıkmamalarını isteyen ekipler, yasağa uyulmaması halinde idari ve adli cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Kontrolün yapıldığı bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Adapazarı Kayrancık, Kocaali Melenağzı, Akyazı Dokurcun, Anadolu Otoyolu'nun Hendek gişeleri, Pamukova Mekece ve Taraklı Göynük yolunda denetimler yapıldı.

Kocaeli

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 kara yolunda, kentin giriş ve çıkışında polis ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu.

Sağlık ekiplerinin de görev yaptığı uygulama noktalarında vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Ekipler, belirli istisnalar dışında şehre araç giriş çıkışına müsaade etmiyor.

Ayrıca polis ve jandarma ekiplerince Karamürsel, Çayırova, Gebze ve Kandıra ilçelerinde kentin giriş çıkış noktalarında da denetimler gerçekleştirildi.

Zonguldak

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kentin giriş ve çıkışında polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu.

Bariyerlerle yolu kapatan ve belirli istisnalar dışında şehre araç giriş çıkışına müsaade etmeyen ekipler, vatandaşların kimlik kontrolünü yapıyor. Uygulama sırasında vatandaşların ateşi de ölçülüyor.

Öte yandan, bazı vatandaşların kararı duydukları anda yola çıkmaları nedeniyle pijamalı oldukları görüldü.

Sürücü Hasan Pınarcık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın çok doğru ve yerinde olduğunu belirterek, "Ankara'dan geliyorum, kayınpederim vefat etti. Defnettik, az önce yola çıktık. Ereğli'ye giriş yapacağım." diye konuştu.

Yolculardan İpek Özkan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasağa ilişkin açıklamasının ardından pijamalarla hemen yola çıktıklarını dile getirdi.

Kahramanmaraş

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Kahramanmaraş'ta jandarma ve polis ekipleri Kayseri, Gaziantep ve Adana karayolunda oluşturdukları uygulama noktalarında yolları kapattı.

İkameti Kahramanmaraş olan vatandaşların kente girişine izin veren güvenlik güçleri, şehirlerarası seyahat eden vatandaşların ise şehre girişine izin vermedi.

Mersin’den yola çıktığını ve Malatya’ya gittiğini belirten Tamer Kan, gazetecilere yaptığı açıklamada, genelgenin açıklandığı saatte yolda olduğunu, bu yüzden yasaktan haberinin olmadığını söyledi.

Yolculardan Halis Kayıkçı da Mersin’de sebze yetiştiricisi olduğunu ve bu yüzden zaman zaman iller arası seyahat ettiğini belirterek, "Devletimiz için hayırlısı olsun. Önemli olan sağlık, sıhhattir. Alınan kararlara saygımız sonsuz." dedi.

Adıyaman'a giden yolculardan Orhan Yalçın ise "Her şey bizim güvenliğimiz için. İnşallah bir an önce bu sıkıntılı günleri atlatırız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gaziantep'te de kentin giriş ve çıkışlarının sağlandığı karayollarında sakin olduğu görüldü.

Manisa

Manisa’da da il genelinde jandarma ve polis ekiplerinin uygulama yaptığı 24 noktada, gece yarısı itibarıyla uygulanmaya başlanan yeni Covid-19 tedbirleri kapsamında istisnai durumlar dışındaki sürücülerin geçişine izin verilmedi.

İzmir’e gidiş yönünde Manisa Süreyya Tabiat Parkı önünde uygulama yapan polis ekipleri, bazı araçların geçişine izin vermeyerek Manisa’ya dönüşünü sağladı.

Öte yandan Aydın'ın Buharkent ilçesinde jandarma ve polis ekipleri de ile giriş ve çıkışları kontrol altına tutarak denetim gerçekleştirdi.

Adana

İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerine harekete geçen polis ekipleri gece yarııs itibarıyla Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu ile Tarsus ve Osmaniye kara yollarını kapattı.

Uygulama noktalarında tır ve kamyon harici tüm araçları durduran ekipler, ikameti Adana ve yol üzerindeki diğer illerde olanları geçirirken, diğer sürücülerin girişine izin vermedi.

Ekipler ayrıca şehir içinden otobana bağlanan bazı bağlantı yollarını da bariyerle kapattı.