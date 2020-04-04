Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da 20 yaş altı yolcu kartları geçici süreyle kapatıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında, 20 yaş altındaki yolcu kartlarının toplu taşıma araçlarında geçici süreyle kullanıma kapatıldığını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruya göre, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlara istinaden, 20 yaş altındaki yolcu kartlarının toplu taşıma araçlarında (Ankaray, Metro ve Otobüs) geçici süreyle kullanıma kapatıldı.
Etiketler: ankara 20 yaş yolcu kartlarıSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 00:48
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