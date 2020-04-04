Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Cezayir'den, Cezayir Hava Yollarına ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen 320 kişi, polis eşliğinde otobüslerle Tokat'a taşındı.

[Fotoğraf: DHA]

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen vatandaşlar, KYK Mehmet Emin Tokadi ve Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak işçilerin ihtiyaçları, Tokat Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.