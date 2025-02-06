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Türkiye
AA 06.02.2025 11:39

Kahramanmaraş depreminde "S" şeklini alan raylar onarıldı

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde tahrip olan, bazı bölümleri "S" şeklini alan 75 kilometrelik ray onarılarak seferlere uygun hale getirildi.

Kahramanmaraş depreminde "S" şeklini alan raylar onarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören yaklaşık 75 kilometrelik demir yolunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce başlatılan onarım çalışmaları tamamlandı.

Kahramanmaraş depreminde "S" şeklini alan raylar onarıldı

Nurdağı ile Gölbaşı arasındaki tren seferberlerinin başlaması için gerekli çalışmalarda da sona gelindi.

Kahramanmaraş depreminde "S" şeklini alan raylar onarıldı

Yaşanan afette Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi'nde depremin etkisiyle yerinden oynayıp "S" şeklini alan raylar ile Tahtalıdedeler Mahallesi'ndeki 450 ton ağırlığındaki demir köprüdeki kaymanın yanı sıra bükülmelerin yaşandığı 121 menfez ve 6 köprü onarıldı.

Çalışmaların tamamlanması ile kent sınırlarından geçen 75 kilometre uzunluğundaki demir yolu seyrüsefere hazır hale getirildi.

Kahramanmaraş depreminde "S" şeklini alan raylar onarıldı

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