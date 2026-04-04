Kahramankazan'da yolcu otobüsü üst geçidin ayağına çarptı: 5 ölü, 14 yaralı

Ankara-Kızılcahamam arasında yolcu taşımacılığı yapan Efe Erdem yönetimindeki özel halk otobüsü, Saray Mahallesi mevkiinde önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından üst geçidin ayağına çarptı.

Kazada sürücü Erdem ile yolculardan Hamiyet Bilge Uslu, Mehmet Sucu, Safiye Simge Sucu ve Yağmur Güzel hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı kurtarma çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kahramankazan ve Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılığın açıklamasında, "Adli soruşturma derhal başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlerin ölü muayene işlemleri devam etmektedir. Kazaya ilişkin Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 cumhuriyet savcısı ve 2 bilirkişi görevlendirilmiş olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." denildi.

Otobüs sahibi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında ilerleyen saatlerde yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kazaya karışan özel halk otobüsünün sahibi İ.Ç. gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, otobüs şoförünün işe alım sürecinde Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulması gereken yeterlilik belgelerinin eksik olduğu ve işe başlama uygunluk raporunun alınmadığı tespit edildi. Zorunlu belgeleri temin ederek belediyeye bildirmediği anlaşılan araç sahibi İ.Ç'nin bu gerekçeyle gözaltına alındığı bildirildi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı'ndan açıklama

Kazanın ardından olay yerine gelen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüsünün Ankara istikametine giderken bariyerlere çarptığını belirterek, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını söyledi.

Acar, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da Kızılcahamam'dan saat 07.00'de sefere başlayan özel halk otobüsünün Kahramankazan'ın Saray Mahallesi mevkisinde önce bariyerlere, ardından üst geçidin ayağına çarptığını anlatarak, "Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz." dedi.