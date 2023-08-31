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Türkiye
AA 31.08.2023 15:41

Kahraman polis Fethi Sekin anısına İzmir'den Elazığ'a pedal çevirecek

Şehitler anısına çıktığı bisiklet turlarıyla tanınan Orhan Kotluk, İzmir Adliyesinden teslim aldığı Türk bayrağını şehit polis memuru Fethi Sekin'in memleketi Elazığ'a götürmek üzere bisikletle yola çıktı.

Kahraman polis Fethi Sekin anısına İzmir'den Elazığ'a pedal çevirecek
[Fotograf: AA]

Orhan Kotluk, bisiklet yolculuğu öncesinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur ile kahraman polis memuru Fethi Sekin'in İzmir Adliyesindeki heykeli önünde bir araya geldi.

Oktay Tabur, Orhan Kotluk'a, burada, Elazığ'a götürmesi için Türk bayrağı teslim etti.

Kotluk, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de şehitlerin hatırasını yaşatmak adına bisiklet turları düzenlediğini söyledi.

Kahraman polis Fethi Sekin anısına İzmir'den Elazığ'a pedal çevirecek

Bu kez Fethi Sekin için Elazığ'ın Baskil ilçesine kadar pedal çevireceğini ve bayrağı buradaki İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerine ulaştıracağını ifade eden Kotluk, kendisine destek veren Başsavcı Fahri Mutlu Tosun ile Oktay Tabur'a teşekkür etti.

Başsavcı Tosun da şehit Sekin'in hatırasını her zaman canlı tutup, kalplerinde yaşattıklarını söyledi.

Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur ise Sekin ve tüm şehitlerin kıymetli olduğunu vurgulayarak, yola çıkacak Kotluk'a başarı diledi.

Kotluk, adliye önünden konvoy eşliğinde ayrıldı.

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