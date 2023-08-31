Parçalı Bulutlu 34.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 31.08.2023 15:32

Antalya'da Ay'ın rengi, 1 dakikada griden maviye dönüştü

Ay'ın dünyaya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlendiği 'Mavi Ay' gökyüzünde zirveye ulaşarak, en parlak ve büyük haliyle gözlendi.

Antalya'da Ay'ın rengi, 1 dakikada griden maviye dönüştü
[Fotograf: DHA]

Antalya'da saat 03.47'de gri olarak gözlenen Ay'ın rengi, 1 dakika sonra maviye dönüştü.

Antalya'da, Ay'ın dünyaya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay', gökyüzünde güzel görüntü oluşturdu.

Gök bilimciler tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci dolunay olarak; Mavi Ay şeklinde tanımlanan nadir doğa olayı, ilgiyle izlendi. Ay'ın eşsiz görüntüsünü izleyenler, o anları kaydetti. Saat 03.47'de gri olarak gözlenen Ay'ın rengi, 1 dakika sonra maviye dönüştü.

Antalya'da Ay'ın rengi, 1 dakikada griden maviye dönüştü

Ağustos ayının ilk dolunayı 1 Ağustos'ta gerçekleşirken, 30 Ağustos'ta ortaya çıkan ikinci tam süper Ay, Mavi Ay olarak tanımlanıyor.

Bununla birlikte 'Mavi Ay' aslında mavi renkte olmamakla birlikte bu terim, bir ay içinde ikinci dolunayı ifade ediyor. Normalde süper Ay'lar ortalama bir dolunaydan yaklaşık yüzde 16 daha parlak ve yüzde 7 daha büyük görünüyor.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Sivas'ta 1071 yatak kapasiteli hastanenin 2024'te hizmete açılması hedefleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:08
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM karşıtı eylemde 48 kişi öldü
16:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
15:44
Kahraman polis Fethi Sekin anısına İzmir'den Elazığ'a pedal çevirecek
15:43
Nijer’in ardından Fransa’ya bir darbe daha: Gabon
15:39
Finlandiya'da toplumsal eşitliği destekleyen, ırkçılık karşıtı bildiride uzlaşıldı
15:30
Katar, Lübnan ordusuna 6 ay süreyle yakıt tedarik edeceğini duyurdu
TEKNOFEST Ankara'da çocukların uğrak yeri ASELSAN Tekno Macera oldu
TEKNOFEST Ankara'da çocukların uğrak yeri ASELSAN Tekno Macera oldu
FOTO FOKUS
Bir hava aracı satmanın ötesi: Tolun'un ihracatı
Bir hava aracı satmanın ötesi: Tolun'un ihracatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ