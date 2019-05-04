İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir binanın çökmesiyle mühürlenen 24 binanın yıkım çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, iş makineleriyle hasar gören binalardan 12'sinin yıkımını tamamladı.

Ayrıca, yıkım alanının çevresinde polis ve zabıta ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.

Yıkımın bitmesinin ardından bölgede kentsel dönüşüm uygulanacak.

22 Nisan'da 4 katlı bina çökmüştü

Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokağı'nda bir inşaatın istinat duvarında çökme meydana gelmiş, çökme nedeniyle istinat duvarının çevresindeki bazı binalar, risk nedeniyle tahliye edilmişti.

İstinat duvarının bitişiğindeki boşaltılan 22 numaradaki bina, toprak kayması sonucu çökmüş, iki otomobil de binanın enkazının altında kalmıştı.

Kaynak: AA