İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü Karayolu Trafik Güvenliği Günü, bu günü takip eden hafta da Karayolu Trafik Haftası olarak değerlendiriliyor. Hafta dolayısıyla kara yollarındaki ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının asgari düzeye indirilmesini sağlamak ve kamuoyunda trafik güvenliğine yönelik bilincin artırılması amacıyla ülke genelinde etkinlikler düzenleniyor.

Bu doğrultuda Trafik Haftası, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 4-10 Mayıs tarihlerinde illerde düzenlenecek organizasyonlarla kutlanacak.

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla yaya önceliği teması ön plana çıkarılacak.

Bu kapsamda, özellikle sürücü ve yayalar başta olmak üzere vatandaşlara yaya geçitlerinin kullanımı konusunda bilgilendirmeler yapılacak. Kara yollarında yaya geçitlerinin bulunduğu bölgelerde farkındalığı artırıcı etkinlikler düzenlenecek.

Önceliğin yayalarda olduğu vurgulanacak

Spor müsabakalarında trafikte yaya farkındalığına vurgu yapılacak. Takımlar, önceliğin yayalarda olduğunu yazan pankartlarla müsabakalara çıkacak.

Emniyet kemeri kullanımının önemi uygulamalı anlatılacak

Hafta boyunca emniyet ve jandarma trafik birimlerince, emniyet kemerinin doğru kullanımı ve emniyet kemeri kullanmanın önemi, emniyet kemeri simülatör parkurlarında anlatılacak.

Çocuklarda erken yaşta trafik bilincinin oluşturulması amacıyla alışveriş merkezleri önüne geçici trafik eğitim parkurları kurulacak. Çocuklara buralarda akülü araçlarla eğitimler verilecek.

Havadan trafik denetimleri yapılacak

Özellikle kazaların yoğun olduğu bölgelerde drone'lar ve helikopterler ile denetimler yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu denetimlere katılacak.

Vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik hazırlanan afiş, broşür ve pankartlar, reklam panolarına, billboardlara, ulaşım araçlarına, okullara, kamu kurumları gibi yerlere asılacak.

Trafik Haftası dolayısıyla hazırlanan filmler ve "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" konulu spot filmler LED ekranlarda ve kamu kurum ile kuruluşlarına ait barkovizyonlarda ve sosyal medyadan gösterilecek. TV ile radyo programlarında haftanın önemi hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

Can kayıpları yüzde 41 azaldı

İçişleri Bakanlığınca son dönemde yürütülen "Bu Yolda Hep Birlikteyiz", "Hatalı Sürücüye Kımızı Düdük" kampanyaları, kara yollarındaki yoğun trafik denetimleri ile 2019'un ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ölümlü trafik kazası yüzde 33, trafik kazalarına bağlı can kayıpları yüzde 41, yaralanmalı trafik kazaları yüzde 13 oranında azaldı.

Kaynak: AA