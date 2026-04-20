AA 20.04.2026 16:01

Afet bölgesinden yatırım üssüne: 11 İl Yatırımın Yeni Adresi Olacak

Yerel Kalkınma Hamlesi ile deprem bölgesinde seferberlik başlatılıyor. Kahramanmaraş'ta havacılıktan Hatay'da ayakkabıcılığa, Malatya'da ileri teknolojiden Şanlıurfa'da tarım makinelerine kadar geniş bir yelpazede sunulacak teşviklerle, bölgedeki sanayi kapasitesinin artırılması ve göçün önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile 81 ilde sanayi ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenirken, özellikle kırsal bölgelerde faaliyet gösteren işletmelere finansman, eğitim ve altyapı desteği sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda, bölgelerdeki istihdamın artırılması, göçün azaltılması ve yerel potansiyelin harekete geçirilmesi de hedefleniyor.

Programla depremden etkilenen illerde sanayi ve üretim kapasitesinin de güçlendirilmesi planlanıyor. Bunun için afetin yaralarını sarmaya çalışan 11 ilde yapılacak yatırımlar çeşitli desteklerden yararlandırılacak.

İleri katma değerli ürünlerden tarıma kadar projelere destek

Programa göre, Adana'da nişasta tabanlı kimyasal türevler ve ileri katma değerli ürünler üretimi, su ürünleri üretimi ve işleme tesisi, tarımsal ürünler ve atıklarından katma değerli üretim ile temizlik kimyasalları üretimi desteklenecek.

Adıyaman'a asgari 300 büyükbaş kapasiteli entegre et ve süt hayvancılığı yatırımları, badem işleme, konaklama tesisleri ve su ürünleri üretimi için teşvikler verilecek.

Diyarbakır'da alüminyumdan katma değerli ürünler, bitkisel girdilerden endüstriyel üretim, paketli gıda ve tekstil yan sanayi yatırımları öne çıkacak.

Elazığ'da asgari 1000 büyükbaş hayvancılık yatırımları, su ürünleri tesisleri, Hazar Gölü çevresinde konaklama yatırımları ve üzümden katma değerli üretim desteklenecek.

Gaziantep'te çevre dostu ambalaj üretimi, yüksek nitelikli sanayi girdileri, makine üretimi ve teknik tekstil yatırımları teşvik kapsamında yer alıyor.

Kahramanmaraş'ta havacılığa, Hatay'da ayakkabıcılığa destek

Depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da ayakkabı ve mobilya yan sanayisi, ileri metal üretimi ve su ürünleri işleme tesisleri desteklenecek.

Afetin merkez üssü Kahramanmaraş'ta altın rafinerisi, su ürünleri üretimi, havacılık ve uzay sanayisine yönelik üretim ile teknik tekstil yatırımları öne çıkacak.

Kilis'te asgari 300 büyükbaş entegre et ve süt hayvancılığı yatırımları, konaklama tesisleri ile üzüm ve zeytin işleme alanlarında destek sağlanacak.

Malatya'da hayvancılık yatırımları, Şanlıurfa'da pamuk destek kapsamında

Malatya'da asgari 1000 büyükbaş entegre et ve süt hayvancılığı yatırımları, endüstriyel ve ileri teknoloji elektronik sistemlere yönelik kablo ve bağlantı ürünleri ile haberleşme sistemleri üretimi, meyve, sebze ve doğal kaynaklardan katma değerli ürünler üretimi, tıbbi cihaz üretimi teşvik edilecek.

Osmaniye'de sera yatırımları, çelik ürün üretimi, geri kazanım tesisleri ve tarımsal üretim desteklenecek.

Şanlıurfa'da pamuk ve yan ürünlerinden katma değerli üretim, tarım makineleri üretimi ve taş yünü üretimi yatırımları öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

Bu sektörlere sağlanacak desteklerle 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin olumsuz izlerinin ortadan kaldırılması, buradaki illerin potansiyelinin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Böylece, söz konusu iller birer yatırım üssüne dönüştürülecek.

