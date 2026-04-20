Gündem
AA 20.04.2026 15:48

23 Nisan'da 23 savaş gemisi ziyarete açılacak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 gemiyle 23 liman ziyareti yapılacak, gemiler, vatandaşların ziyaretine açık olacak.

23 Nisan'da 23 savaş gemisi ziyarete açılacak
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Deniz Kuvvetlerine ait 23 gemiyle 23 liman ziyaretinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu kapsamda gemiler, Sürmene, Sinop, Trabzon, Karadeniz Ereğlisi, İğneada, Dolmabahçe, İzmit, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, Gökçeada, Foça, İzmir, Bodrum, Marmaris, Aksaz, Fethiye, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa limanlarını ziyaret edecek.

Gemiler, saat 10.00 ile 17.00 arasında vatandaşların ziyaretine açılacak.

