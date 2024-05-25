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Türkiye
DHA 25.05.2024 04:08

Kağıthane'de dairede yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Kağıthane'de, 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de dairede yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Kağıthane'deki yangın, saat 02.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi Evliya Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı.

Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada mahsur kalan vatandaşları dışarı çıkarırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Sağlık ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesi yapılan 3 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 

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