Kağıthane'de bir çocuğun ölümüne neden olan beton mikserinin sürücüsü tutuklandı

Gürsel Mahallesi Kağıthane Caddesi'nde dün virajı alamayarak devrilen ve 8 yaşındaki Emin Berk N'nin ölümüne neden olan beton mikserinin sürücüsü Hüseyin T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Hüseyin T, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin kaza anında alkollü olduğu öğrenildi.

Kağıthane'de, dün virajı alamayarak park halindeki gelin aracının üzerine devrilen beton mikseri, aracın önünde bulunan 8 yaşındaki Emin Berk N'nin ölümüne neden olmuştu. Yaralanan sürücü Hüseyin T. zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanedeki tedavi işlemlerinin ardından sürücü gözaltına alınmıştı.