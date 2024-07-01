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Türkiye
DHA 01.07.2024 18:56

Diyarbakır'da şiddetli rüzgar: Çatılar uçtu, elektrik telleri koptu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı ve pazar yerindeki şemsiyeler uçtu, elektrik telleri koptu. Bir mahallede başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangınına ise müdahale sürüyor.

Diyarbakır'da şiddetli rüzgar: Çatılar uçtu, elektrik telleri koptu
[Fotograf: DHA]

Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Bismil ilçesinde bir binanın çatısı uçtu, uçan çatı elektrik direğini devirdi. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, Bismil-Batman karayolunda da yola düşen elektrik telleri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Bölgeye sevk edilen enerji şirketi ve karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Rüzgarda, bir tarlada kurulan demir sedir ile ilçe merkezinde kurulan meyve ve sebze pazarındaki şemsiyeler de uçtu. Pazara gelenler, zor anlar yaşadı.

Arazideki anız yangınına müdahale ediliyor

İlçeye bağlı Yukarıharım Mahallesi'ndeki bir arazide de henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla yangına müdahale sürüyor. 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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