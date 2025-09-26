Parçalı Bulutlu 15.5ºC Ankara
Türkiye
AA 26.09.2025 06:57

Kağıthane'de 5 katlı iş yerinde yangın

Kağıthane’de 5 katlı bir iş yerinin giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kağıthane'de 5 katlı iş yerinde yangın
[Fotograf: DHA]

Yeşilce Mahallesi Değirmen Sokak’ta ambalaj, baskı, web ve mobil alanlarda içerik sağlayıcısı bir yayın kuruluşuna ait binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ambalaj ve koli bandı deposu olarak kullanılan yaklaşık 1000 metrekare kapalı alana sahip giriş katta başlayan yangın kısa sürede girişin tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına 4 farklı noktadan müdahale ederken, giriş katın pencereleri ile kepenklerini keserek içeriye su ve köpük püskürttü.

Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangın
