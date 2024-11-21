Kafesin içindeki güvercini yakalamak için yapmadığı kalmadı

Osmaniye'de kafeste bulunan güvercini yakalamaya çalışan kedinin gülümseten amansız azmi, öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bahçesinde bulunan güvercin kafesindeki güvercini yakalamak isteyen kedi tel örgülere aldırış etmeden dakikalarca güvercini yakalamak için mücadele etti.

Kafese yakın alanda bulunan kamelyada sınava çalışan öğrenciler kedinin bu mücadelesini fark edince cep telefonu ile kayıt yapmaya başladı.

Kedinin bitmek bilmeyen azmi ve keyifli mücadelesi karşısında sınav stresini üzerlerinden atarak keyifli anlar yaşayan öğrenciler, "Bu azim bizde olsa sınavları hiçbir şekilde dert etmezdik" dedi.Stresli geçen sınav haftasında kedinin bu mücadelesi ve azmi karşısında birazda olsa stresten uzaklaştıklarını söyleyen Emre Taylı, "Bir saattir şuradaki bankta oturup ders çalışıyorduk, sınavlara çalışıyorduk. Kediyi fark ettik, burada kafesin içerisinde beyaz bir güvercini kovalıyordu. Kediyi görünce benim hoşuma gitti hemen video çektim, arkadaşlarla eğlendik. Çok güzel bir görüntüydü çok hoşumuza gitti. Kedinin böyle bir azim içerisinde kafesin içindeki güvercini kovalaması çok eğlendirdi yani bizi çokta moral oldu sınav haftasında. Bu kedideki azim bende olsa vize haftasındaki sınavları hiçbir şekilde dert etmezdim, rahatlıkla geçerdim" dedi.