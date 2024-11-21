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Türkiye
İHA 21.11.2024 06:27

Bursa'da, tartıştığı komşusunun aracını parçaladı

Bursa'da bir şahıs, tartıştığı alt komşusunun otomobiline sopa ile zarar verdi. Aracında maddi zarar olan alt komşu, karakola giderek şikayetçi oldu.

Bursa'da, tartıştığı komşusunun aracını parçaladı

Olay, 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Musababa Mahallesi Narlı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.P. ile C.B. sözlü olarak tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Duruma sinirlenen E.P., sokağa inerek C.B.'ye ait otomobile sopa ile saldırdı.

Daha önce de komşusunun arabasının lastiklerini kesti

Bursa'da, tartıştığı komşusunun aracını parçaladı

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Şüpheli E.P. olay yerinden kaçarken, C.B. ise karakola giderek E.P.'den şikayetçi oldu.

Öte yandan, yaklaşık 1 yıl önce de E.P.'nin, C.B.'ye ait otomobilinin lastiklerini kestiği öğrenildi

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