Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 23:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kadınların gizlice videosunu çekip paylaşan şüpheli yakalandı
İstanbul'da kadınların gizlice kaydettiği görüntülerini sosyal medyada paylaştığı iddia edilen bir kişi, düzenlenen operasyonda yakalandı.
Bağcılar'da bulunan bir kişinin, kadınların görüntülerini gizlice videoya kaydettiği öne sürüldü.
İstanbul polisi, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul etti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.
Bunun üzerine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen baskında şüpheli gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İstanbul Sosyal Medya
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