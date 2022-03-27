Bağcılar'da bulunan bir kişinin, kadınların görüntülerini gizlice videoya kaydettiği öne sürüldü.

İstanbul polisi, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul etti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen baskında şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.