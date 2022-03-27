Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.