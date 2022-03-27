Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Karadeniz Bölgesi Meteoroloji Fırtına Trabzon Rize Artvin Hava Durumu
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