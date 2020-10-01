Kaza, 4 Eylül sabahı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerindeki Cumhuriyet Polis Merkezi önündeki kavşakta yaşandı.

Samet Kurt, 42 CRL 81 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta durdu. Ancak arkadan gelen 50 yaşındaki Emel Gümüş'ün kullandığı 34 AAN 361 plakalı otomobil, Kurt'un aracına çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 31 yaşındaki Samet Kurt, 28 yaşındaki eşi Teslime Kurt ve bebek koltuğundaki 2 yaşındaki Aybüke Kurt yaralandı.

Yoldan geçen bir doktorun ilk müdahalesini yaptığı Aybüke ve diğer yaralılar, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük Aybüke hayatını kaybetti

Samet-Teslime Kurt çifti yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, beyin kanaması geçiren Aybüke, yoğun bakım ünitesinde alındı.

Küçük Aybüke, 15 Eylül akşamı hayatını kaybetti.

Alkollü ve ehliyetsiz

Kazanın ardından gözaltına alınan ve bir mühendislik firmasının ortağı olan sürücü Emel Gümüş'ün ehliyetsiz ve 120 promil alkollü olduğu halde araç kullandığı ortaya çıktı.

Emel Gümüş'ün kazadan bir hafta önce alkollüyken hasarlı kazaya karıştığı, ehliyetine 6 ay süreyle el koyulduğu, son kazadaki aracın ise kiralık olduğu tespit edildi.

Polisteki ifadesinde, ''Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum ancak işlerimi takip edebilmek için araç mecburen kullanıyorum" diyen Gümüş, sevk edildiği adliyede, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yeniden gözaltına alınıp tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Gümüş, Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğince 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı.

Bilirkişi raporu: Emel Gümüş asli kusurlu

Soruştırma kapsamında bilirkişi tarafından hazılanan raporda, kazada Emel Gümüş'ün asli kusurlu olduğu bildirildi. Raporda kaza yerinde 9,5 metre fren izi olduğu anlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Emel Gümüş'ün 120 promil alkollü vaziyette araç kullandığı, görüşün açık olduğu gündüz vakti, tek yönlü Yeni İstanbul Caddesi'ni takiben seyrinde, alkolün de vermiş olduğu etki ile yola gereken dikkati vermemiş, dikkatsiz ve kontrolsüz bir şekilde önündeki aracı yakın takip etmiş, süratli bir şekilde önündeki zorunluluk nedeni ile duran otomobilin arka kısmından çarparak kazaya sebebiyet vermiştir. Sürücü Emel Gümüş yola dikkat ve özen yükümlülüklerini yerine getirmemiş, yol ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara göre seyretmemiş, önünde aynı yönde seyreden araç ile arasında emniyetli mesafe bırakmamış, tehlikeli ve süratli araç kullanmış, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmüş, önündeki araçları yakın mesafeden takip etmiş, bu aracın yavaşlayacağını yada duracağını hiç düşünmemiştir. Sürücünün yol ve araç trafiğinin durumunu dikkate alması gerekirken almadığından, bu kusurlu davranışı, 'Önlerinde seyreden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek', 'Arkadan çarpma' ve 'Sürücüler hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine görüş, yol, hava ve trafik durumunun getirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar' hükümlerini ihlali niteliğindedir. Ayrıca Emel Gümüş'ün 120 promil alkollü olduğu anlaşılmış, bu kusurlu davranışında 'Alkollü araç kullanmak' hükmünün ihlali niteliğindedir."

"Alkollü olmasaydı kaza gerçekleşmezdi"

Raporda alkolün kazaya etkisine de dikkat çekilerek, "Emel Gümüş, şayet alkol almadan idaresindeki otomobilin hızını, şartlarına ve aracının teknik şartlarına göre kullansaydı ve önündeki aracı yeterli ve güvenli mesafeden takip etseydi bu kaza meydana gelmezdi. Sürücü aracını önüne herhangi bir tehlike çıkacakmış gibi, önündeki seyreden aracın her an durabileceğini düşünerek önündeki araç arasındaki mesafeyi koruması lazımdı. Bu nedenle sürücü Emel Gümüş asli kusurlu, Samer Kurt ve diğer iki araç sürücüsü ise kusursuzdur" denildi.