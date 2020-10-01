Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de sahte içki operasyonu: 11 bin litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde bir depoda 11 bin litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanlar Mahallesi'ndeki bir depoda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 5 litrelik bidonlar içerisinde 11 bin litre etil alkol, 5'er litrelik 3 bin 600 boş bidon ile sahte içki yapımının önüne geçmek amacıyla etil alkolün içine katılan denatonyum benzoat maddesini arıtmada kullanılan makine bulundu.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: izmir bornova etil alkol sahte içkiSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 09:40
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