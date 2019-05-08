Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde başlatılan ve erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Bu eğitim öğretim yılında çocukların eğitimlerini güven içinde sürdürmesini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde tedbir alan ekipler, okulları da ziyaret ederek çocuklarla bir araya geliyor.

İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliği ve Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, "Ben Daha Çocuğum" projesi çerçevesinde, ilçedeki Dilmetaş İlkokulunu ziyaret etti.

Ekipler, çeşitli hediyeler verdiği çocuklarla oyunlar oynadı.

Öğrenciler, arama kurtarma köpeği "Pati"nin sunduğu gösteriyi de ilgiyle izledi.

Kaynak: AA