Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da cezaevi firarisi Veysi Yoldaş, eşi Remziye Yoldaş'ı sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kız çocuğu annesi Remziye Yoldaş, 9 yıldır hırsızlık suçundan kapalı cezaevinde kaldıktan sonra, sevk edildiği Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan bir süre önce firar eden eşi Veysi Yoldaş tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu.
Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kaldırıldığı acil serviste tedaviye alınan Remziye Yoldaş, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan Veysi Yoldaş'ın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
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