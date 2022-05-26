Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 19:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'deki yıkımda çökme meydana geldi
[Fotoğraf: AA]
Kadıköy'de boş bir binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Park halindeki üç araç zarar gördü.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında önceden boşaltılan binanın bir kısmı, yıkım ekipleri çalıştığı sırada aniden çöktü.
Binadan koparak yola savrulan moloz parçalarının isabet etmesi sonucu park halindeki üç araçta hasar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Sahiplerine ulaşılan araçlar olay yerinden kaldırıldı.
Yıkım çalışmasına, alınan güvenlik önlemleri sonrası devam edildi.
Etiketler: İstanbul Kentsel Dönüşüm
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