Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre inşaat alanında bulunan kağıt ve kartonlar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Şans eseri can kaybı yaşanmadı

Büyüyen yangın, yol kenarında park halinde olan lüks cipe sıçradı. Araç alev alev yanarken, görgü tanıkları itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiği sırada araç bomba gibi patladı.

Cipin patlamasıyla alevler metrelerce yükselirken, patlamaya tanık olan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Alev alev yanan cipin bir anda bomba gibi patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA