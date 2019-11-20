Kadıköy’de korkutan patlama anı kamerada20 Kasım 2019 Çarşamba 09:58 - Son Güncelleme 20 Kasım 2019 Çarşamba 10:22
Kadıköy'de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks araca sıçradı, alevlere teslim olan araç bir anda patladı. Patlama anı kameralara yansıdı.
Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre inşaat alanında bulunan kağıt ve kartonlar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Şans eseri can kaybı yaşanmadı
Büyüyen yangın, yol kenarında park halinde olan lüks cipe sıçradı. Araç alev alev yanarken, görgü tanıkları itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiği sırada araç bomba gibi patladı.
Cipin patlamasıyla alevler metrelerce yükselirken, patlamaya tanık olan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Alev alev yanan cipin bir anda bomba gibi patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA