Kadıköy'de kaza: Önce taksiye sonra park halindeki araca çarptı

Fenerbahçe Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde, Ö.C.K. idaresindeki otomobil, B.B'nin kullandığı ticari taksiye daha sonra da park halindeki otomobile çarptı.
Kaza sırasında ticari taksi şoförü B.B. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri B.B'yi sıkıştığı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. B.B, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.