Açık 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.11.2023 04:54

Kadıköy'de kaza: Önce taksiye sonra park halindeki araca çarptı

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kadıköy'de kaza: Önce taksiye sonra park halindeki araca çarptı
[Fotograf: AA]

Fenerbahçe Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde, Ö.C.K. idaresindeki otomobil, B.B'nin kullandığı ticari taksiye daha sonra da park halindeki otomobile çarptı.

Kaza sırasında ticari taksi şoförü B.B. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadıköy'de kaza: Önce taksiye sonra park halindeki araca çarptı

Emniyet ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri B.B'yi sıkıştığı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. B.B, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:01
Şifa Hastanesi'ne gece baskını
03:19
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail, Şifa Hastanesi'ndeki herkesi ölüm çemberinde tutuyor
02:53
Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması: Gerekli adımları atacağız
02:45
Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı
02:40
Filistin Kızılayı: Kudüs Hastanesi'nden hastaları ve sağlık ekiplerini çıkardık
02:12
Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze Şeridi'ndeki durumu telefonda görüştü
Dalgıçlar, Van Gölü'nün yıllar önce yükselmesiyle su altında kalan antik yolda yürüdü
Dalgıçlar, Van Gölü'nün yıllar önce yükselmesiyle su altında kalan antik yolda yürüdü
FOTO FOKUS
İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini vurdu
İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ