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Türkiye
TRT Haber, AA 03.05.2023 20:35

Kadıköy'de istek parça cinayeti

Cihan Aymaz Kadıköy sahilinde şarkı söylüyordu. Yanına gelen bir kişi iddiaya göre kendisinden istek şarkıda bulundu. Aymaz da bu isteği geri çevirince aralarında tartışma çıktı. İstekte bulunan Mehmet Caymaz, genç müzisyeni göğsünden bıçakladı. 30 yaşındaki müzisyen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kadıköy rıhtımında dün akşam saatlerinde ses sistemiyle saz çalıp türkü söyleyen Cihan Aymaz'ı, istediği şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan Mehmet Caymaz'ın polisteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, daha sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.

Cumhuriyet savcısına ifade veren Caymaz, Cihan Aymaz'ı daha önceden tanımadığını belirterek, akşam saatlerinde Kadıköy sahiline gittiğini ve alkol aldığını söyledi.

Yaşanan arbedede birlikte denize düştükleri Mehmet Caymaz'ın bıçakla yaraladığı Aymaz, çevredekilerce sudan çıkartılıp kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Şüpheli, ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Caymaz'ın "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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